Rubano la carta di credito di un anziano e prelevano denaro allo sportello: 4 le denunce

ANCONA - I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Ancona hanno denunciato quattro cittadini stranieri di circa 30 anni per furto in concorso ed indebito utilizzo di carta di credito di un anziano anconetano.

I militari li hanno fermati mentre passeggiavano, senza apparente motivo, nei pressi di via Trento. Non riuscendo a dare una spiegazione sulla loro presenza nel territorio, i militari hanno verificato se fossero state sporte denunce nella Stazione Carabinieri competente per territorio, riscontrandone proprio una di furto aggravato, presso un supermercato “COOP” oltre a un successivo utilizzo indebito di carte di credito presso uno degli Istituti Bancari UniCredit presenti ad Ancona.

Una volta verificati i filmati di videosorveglianza dell’esercizio commerciale e dell’Istituto di Credito, i carabinieri hanno riscontrato l’effettivo coinvolgimento e concorso dei sospettati nel furto ed indebito utilizzo. Per loro è scattata la denuncia.