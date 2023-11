Compra su Vinted una Playstation 5 a 300 euro, paga l'acconto ma il venditore scompare

JESI - Acquista su Vinted una Playstation 5 ma, dopo aver pagato l'acconto, non riceve nulla e scopre di essere stato truffato. E' quanto successo nelle scorse settimane ad un 22enne che, alcuni giorni prima, aveva visto un annuncio sul noto portale di compravendita online la console Sony ad un prezzo molto accattivante. Il venditore infatti per acquistarla chiedeva 300 euro, un costo decisamente a buon mercato rispetto al reale valore dell'oggetto.

Si trattava però di una truffa: il venditore infatti, dopo aver incassato un acconto di 150 euro, aveva rimosso il proprio profilo da Vinted e chiaramente non aveva spedito nulla al giovane acquirente. Quest'ultimo, dopo aver aspettato alcuni giorni, si è quindi rivolto alla polizia che ha subito avviato le indagini. Gli agenti hanno scoperto che l'acconto era stato ritirato in un ufficio postale di Riccione da un napoletano residente in città. L'uomo è stato quindi identificato e denunciato per truffa.