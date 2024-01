«C'è da pagare per evitare una multa salata», ma è una truffa. Ex carabiniere sventa il raggiro del "pacco"

OSIMO – Il trucco adottato è sempre il solito: dal falso incidente stradale al pacco da ritirare fino alla finta multa. Tutti escamotage volti a raggirare la vittima, a cui nella maggioranza dei casi viene richiesto del denaro per ovviare ad una problematica urgente, a volte per evitare guai. L’ultimo caso arriva da Castelfidardo, con la tentata truffa della consegna postale che sarebbe stata necessario sbloccare con il pagamento di una somma. Nella circostanza, tutto nasce da una telefonata effettuata al telefono fisso di una coppia di pensionati, a cui viene chiesto di recarsi presso l’ufficio postale per il ritiro di un pacco.

Una chiamata che non ha lasciato troppo spazio a sospetti, che però hanno preso forma quando l’uomo, un ex Carabiniere, è arrivato sul posto ed ha così intuito il tentativo di raggiro. Ed infatti, una volta rientrato a casa, si è trovato di fronte una persona presentatasi alla moglie come un addetto delle poste. Si era recato presso il domicilio della coppia dopo una seconda telefonata, ricevuta dalla moglie, in cui preannunciava il suo arrivo e la necessità di dover incassare un pagamento per evitare una fantomatica multa salata, conseguenza di problemi legati alla consegna del pacco. L’ex militare ha così sventato la frode allertando le forze dell'ordine, che non sono però riuscite a fermare il truffatore, il quale ha fatto rapidamente perdere le sue tracce.