Compra online una vasca idromassaggio, il venditore prende i soldi e svanisce nel nulla

JESI - Acquista sul web una vasca idromassaggio, effettua il bonifico al venditore ma quest'ultimo scompare e non spedisce nessun prodotto. A finire nei guai, dopo la denuncia da parte della vittima, un 32enne umbro che ora è stato denunciato.

La truffa

La vittima, lo scorso mese di agosto, aveva denunciato quanto accaduto recandosi presso il Commissariato di polizia di Jesi, e raccontando di aver notato sul sito subito.it un annuncio di vendita di una piscina idromassaggio al prezzo di euro 300. Dopo aver contattato il venditore, tramite messaggistica del sito e manifestando la volontà di acquisto, aveva effettuato un bonifico di 300 euro. Subito dopo aveva ricevuto dal venditore un codice di tracciamento dell’oggetto ma una volta inserito nel sito non risultava associato a nessuna spedizione. Il venditore, messo alle strette, inizialmente aveva fornito delle scuse pretestuose per poi non rispondere più ai suoi messaggi. Gli accertamenti effettuati dagli agenti di Polizia sull’iban nel quale era stata accreditata la somma, hanno consentito di risalire alla carta Postepay evolution alla quale era associato, intestata ad un 32enne di Foligno non numerosi precedenti specifici per truffa. Per lui è scattata la denuncia.