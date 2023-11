Paga 2mila euro online per la consolle "fantasma": truffa scoperta, nei guai due donne

JESI - Trova una consolle su internet al prezzo di 1.900 euro e paga. Subito dopo riceve una chiamata dal sedicente addetto al servizio clienti della piataforma di compravendita: lui gli chiede di confermare la mail e di comunicargli il codice OTP, ma è qui che si è cosumata la truffa. Il malcapitato, un 24enne di San Severino, ha notato che nella sezione "ordini attivi" non c'era alcuna voce e che la consolle risultava tra gli "ordini conclusi", come se l'oggetto gli fosse addirittura già stato consegnato. Scoperto il raggino, è scattata la denuncia al commissariato. Il codice OTP, in pratica, era servito solo a sbloccare il pagamento. L'indagine della polizia ha portato all'identificazione di una donna di Latina come intestataria del conto e una donna bergmasca come intestataria dell’utenza cellulare. Entrambe sono state denunciate per truffa in concorso.