Carta d'identità falsa e firma di un altro: così attiva la fornitura di luce e gas

JESI - Falsifica la firma e si sostituisce al 62enne attivando a suo nome la fornitura di energia elettrica e gas. Denunciato un 50 enne cubano. Gli accertaemnti della polizia hanno svelato che la firma era falsa e la carta d'identità indicata negli estremi di riconoscimento faceva riferimento a un vecchio documento scaduto.

Inoltre, la stessa società di riferimento comunicava che a redigere materialmente il contratto era stato un loro ex collaboratore di cui forniva carta d’identità. L’uomo risultava segnalato più volte per sostituzione di persona compiuta con le stesse modalità. Dopo essere risaliti all’identità dell’uomo, quest'ultimo è stato denunciato per sostituzione di persona.