JESI - «Sono un consulente di un istituto di credito inglese, vuole investire dei soldi ed avere degli utili importanti?». E' questa la chiamata ricevuta da un 80enne jesino, contattato ai primi mesi di agosto del 2020 da un numero con prefisso internazionale. Dall'altro lato della cornetta un finto consulente che è riuscito a farsi dare circa 90mila euro.

L'uomo tra l'agosto del 2020 ed il novembre dello stesso anno ha versato tramite bonifici la somma di 64.250 euro. L'anziano ha capito di essere stato truffato quando, volendo ritirare parte dell'investimento, il fantomatico consulente è scomparso non rispondendo più al telefono. Dopo aver presentato querela è stato di nuovo contattato dal truffatore che gli ha chiesto ulteriori 23mila euro per le spese legali e tasse, informandolo che in questo modo avrebbe potuto recuperare il capitale investito nel 2020. Come se non bastasse, dopo aver effettuato l'ennesimo pagamento, il finto consulente gli ha chiesto ulteriori 6mila euro questa volta senza una motivazione plausibile. A quel punto l'uomo ha realizzato di essere stato nuovamente ingannato ed ha sporto denuncia in Commissariato. Le indagini hanno permesso alla polizia di risalire all'intestatario del conto corrente legato all'Iban sul quale erano stati accreditati i soldi. Si tratta della 47enne peruviana che ora è stata denunciata per truffa.