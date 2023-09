Tirapugni in tasca e hashish nelle mutande: nei guai un anconetano

ANCONA - Trovato con un tirapugni in tasca e della droga negli slip in via delle Grazie. Nei guai un anconetano. I poliziotti lo hanno notato ieri durante un servizio di controllo. Appena visti gli agenti, ha cercato di nascondersi duetro le impalcature di un palazzo.

Avvicinato, è stato lui stesso a estrarre dalla tasca il tirapugni, giustificandone il possesso con motivi di difesa personale. Portato in questura, negli slip gli sono stati trovati 5,53 grammi di hashish in bustina.