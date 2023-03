Terremoto in Umbria, doppia scossa oltre i 4 gradi di magnitudo: sisma avvertito anche nell'Anconetano

PERUGIA - Scossa di terremoto "importante" intorno alle 20.08 di questa sera avvertita in Altotevere, Perugia, eugubino-gualdese e Trasimeno. Una replica importante che arriva a diverse ore di distanza da quella del pomeriggio superiore ai 4 di magnitudo con epicentro tra Gubbio-Umbertide. Il sisma è stato avvertito nitidamente anche nelle Marche.

Non ci sono dati ufficiali ancora ma l'evento sismico è sembrato della stessa intensità della precedente, Ci sono persone in Altotevere che sono uscite fuori dalle case. A Perugia è stata sentita dalla popolazione che tramite i social ha espresso preoccupazione in vista anche della notte. Le prime stime parlano di una magnitudo oltre o 4.5. Altre repliche sopra i 3 di magnitudo si stanno susseguendo in questi minuti. L'epicentro al momento è localizzato in provincia di Perugia ma molto probabilmente è lo stesso del pomeriggio che si è attivato in maniera preoccupante.

AGGIORNAMENTO - L'Ingv ha specificato che sono due gli eventi sismici sopra i 4 di magnitudo avvenuti questa sera in provincia di Perugia: quello delle 20.09 tra 4.4 e 4.9, e quindi più forte della scossa pomeridiana. Poi c'è una stata replica di poco inferiere: alle 20.13 che secondo le prime stime dell'Ingv oscilla tra 3.7 e 4.3 di magnitudo.