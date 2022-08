Operazione sicurezza, installate quattro nuove telecamere nella piazzetta del Piano

ANCONA - Continua l'incremento del sistema di videosorveglianza in città. Sono state installate proprio in questi giorni e sono già in funzione da mercoledì scorso, quattro nuove telecamere nella zona del parcheggio comunale di Corso Carlo Alberto, dietro la piazzetta della Coop. L'amministrazione comunale sta proseguendo in questa attività in tutta la città, in particolare in quelle zone che debbono essere maggiormente sottoposte a controllo.

«Interveniamo in questo modo dando risposte concrete e in stretta sinergia con i residenti e gli operatori della zona – spiega l'assessore alla Sicurezza e Manutenzioni, Stefano Foresi -. Un'azione volta a garantire una città più controllata e quindi più sicura, grazie al rapporto con i cittadini e con il presidio costante delle forze dell'ordine»,