Avances all'anziano nel parco, poi carezze e camicia sbottonata: la polizia sventa il furto della bella ladra

FABRIANO - Tecnica dell'abbraccio ai Giardini Regina Margherita, denunciate due donne. Una si era "proposta" a un 75enne, convincendolo a sedersi su una panchina, iniziando con carezze e sbottonandogli i primi bottoni della camicia. L'altra aveva messo in pratica un'azione di disturbo verso i passanti che avrebbero potuto accorgersi della scena. La tecnica, secondo i poliziotti impegnati nel servizio di controllo, sarebbe stata finalizzata al furto.

Identificate sul posto le due, una 31enne e una 34enne di Roma, avevano precedenti specifici per reati contro il patrimonio commessi con destrezza in occasioni di avances sessuali. Stavolta, grazie all'intervento degli agenti, non hanno fatto in tempo a rubare nulla. L'anziano ha anche specificato di sentirsi come "ipnotizzato".Le due sono state denunciate.