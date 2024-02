La targa della sua auto è scolorita, decide di cambiarla comprandone una su Amazon

Nel primo caso un italiano che aveva la targa scolorita ha pensato di sostituirla con una acquistata su Amazon. Peccato che la targa, fornita da un'azienda che le produce personalizzate, non fosse a norma, perché non rilasciata dalla Motorizzazione civile. E’ quindi scattata una sanzione di 58 euro e il fermo del veicolo: protagonista un professionista di Pesaro, incappato nei controlli della polizia locale di Falconara lunedì scorso, mentre era a bordo di una Mini Cooper intestata alla moglie.

Non era omologato nemmeno il casco indossato da un giovane che viaggiava a bordo del suo scooter: si trattava di un casco di plastica leggera, di quelli utilizzati dai bambini per andare in bicicletta, pur essendo del tutto simile a un casco originale. Il giovane è stato fermato all’altezza della stazione ferroviaria dagli agenti del Comando falconarese, ai quali ha spiegato di aver acquistato il casco a Bari. L’oggetto è stato sequestrato e il motociclo è stato sottoposto a fermo per tre mesi.