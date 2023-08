Taglio di capelli gratis, il parrucchiere ha aperto a Ferragosto per i senzatetto

ANCONA - Tutti erano in vacanza a divertirsi. Lui no, ha aperto il suo negozio, il giorno di Ferragosto, per tagliare i capelli gratis ai poveri della città. Una iniziativa di beneficenza che ha voluto strappare un sorriso ai senzatetto, agli invisibili della città. Il parrucchiere ha l'attività in centro e vuole rimanere anonimo «perché quando si aiuta non serve metterci il nome e la faccia» dice. Tramite suor Settimia della mensa del povero e Patrizia Guerra, mamma coraggio, il parrucchiere ha fatto sapere ai poveri della sua iniziativa così da avere i clienti per quella giornata, quella di martedì scorso, Ferragosto.

Si sono presentati in 15 e lui ha accontentato tutti. «Vengo da un periodo difficile - spiega il parrucchiere - e solitudine dove ho capito quanto i giorni di festa e la felicità di chi può essere felice diventa tristezza per chi non può. Per questo ho pensato, nelle mie possibilità, di regalare un momento di gioia a chi purtroppo la vita non sorride. Ringrazio a Gesù se sono riuscito a portare termine questo progetto».