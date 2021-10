Si spara con la pistola e muore: choc alla Cesanella

Dramma alla Cesanella questa mattina alle 9,30. Un uomo di mezza età si è sparato un colpo di pistola ed è morto. A lanciare l'allarme è stata la moglie che ha trovato il corpo in camera da letto. Sul posto sono accorsi subito i sanitari del 118, la polizia del Commissariato di Senigallia e si è alzata in volo anche l'eliambulanza ma, purtroppo, per lui non c'è stato nulla da fare.

La polizia è al lavoro per cercare di capire le cause del gesto. L'arma era regolarmente detenuta.