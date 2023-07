Un selfie prima dello stupro. La 20enne abusata va dallo psicologo. L’avvocato: «È traumatizzata, ha lasciato il lavoro»

FABRIANO - C’è anche un selfie sullo stupro di Perugia, quello che ha coinvolto due ragazze fabrianesi di 20 e 24 anni. Prima della violenza la più giovane sarebbe stata immortalata da due ragazzi che hanno avvicinato la propria faccia al suo fondoschiena per scattarsi una foto che volevano pubblicare sui social. Nell’intento avrebbero poi desistito. La 20enne intanto sta vivendo giorni terribili. «È profondamente scossa e traumatizzata nell'intimo per la violenza subita, tanto che e stata costretta a ricorrere ad un supporto psicologico daparte di uno specialista». Così l’avvocato Ruggero Benvenuto, che tutela la 20enne vittima della violenza sessuale, interviene sulla vicenda che riguarda la sua assistita. Il legale, che anche ieri ha incontrato la giovane in studio, con i suoi familiari accanto, parla di una ragazza «in uno stato di gravissimo perturbamento e versa in condizioni di forte stress e ansietà, non riuscendo ancora a capacitarsi di come possa essere rimasta coinvolta ed essere stata oggetto di condotte così deplorevoli e deprecabili, oltreché di rilevanza penale».

La ragazza sta cercando di trovare conforto in famiglia «ricorrendo all'affetto dei suoi congiunti - prosegue Benvenuto - che le si sono stretti tutti intorno in questo frangente di estrema difficoltà». «La giovane donna non si trova in condizioni neppure di poter proseguire nella propria attività lavorativa - aggiunge l’avvocato - che è stata obbligata, suo malgrado, ad interrompere. E' sua specifica volontà, così come comprensibile e immaginabile, che la vicenda non assuma connotati di mediaticita e soprattutto rimanga alto il livello di riservatezza e anonimato circa la sua identita personale, cio al fine di scongiurare pregiudizi e danni ulteriori di natura non patrimoniale e psichica».