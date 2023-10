Studente falconarese operato in Giappone, a Nagasaki va anche il sindaco Signorini: intervento ok

FALCONARA - Studente del liceo Cambi operato a Nagasaki, in Giappone: intervento riuscito e il sindaco ha accompagnato la mamma in terra nipponica. Il giovane, 17 anni, era stato sottoposto a un intervento per una infiammazione all’appendice.

Il giovane aveva accusato i dolori addominali lo scorso giovedì mentre stava partecipando insieme a dei compagni il rito della vestizione del kimono. Il ragazzo sta bene e, se il decorso continuerà ad essere ottimale, potrebbe tornare al seguito del gruppo classe per la visita a Tokyo in programma domani. «Filippo sta bene e questa è la cosa più importante- scrive il sindaco di Falconara via Facebook- insieme all'esperienza unica per i miei studenti di confronto con una cultura ricchissima e profonda».