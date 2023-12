Ambulante conosciuto, ballerino per passione. Addio a Stefano Moreschi. Lo piangono diverse città

SANTA MARIA NUOVA - Ambulante di professione, ballerino per passione. Santa Maria Nuova piange Stefano Moreschi, scomparso a 55 anni. Insegnava balli latinoamericani in diverse città tra cui Fabriano, Pesaro e Jesi.

Moreschi è lunedì all'ospedale di Torrette. I pià lo ricordano con il suo banco di casalinghi in piazza della Repubblica a Jesi. Come insegnante di ballo, lavorava in diverse strutture della provincia di Macerata. Funerali giovedì alle 15 alla chiesa di Sant’Antonio di Padova di Santa Maria Nuova