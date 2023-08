Ubriaco inizia a passeggiare sui binari, arriva il Frecciarossa e vola a terra

ANCONA - Momenti di paura oggi pomeriggio nei pressi della stazione metropolitana di Torrette. Un uomo di 45 anni, polacco, ha pensato bene di camminare sui binari dopo aver esagerato con l'alcol. Al passaggio del treno Frecciarossa il 45enne è stato sbalzato a terra e per lui è stato necessario l'intervento degli operatori del 118, allertati dalla polizia ferroviaria. Lo straniero, in evidente stato confusionale, ha però rifiutato il trasporto in ospedale.