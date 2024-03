Perseguita i vicini anziani con escrementi sotto le finestre e telecamere per spiarli, coppia a processo

SANTA MARIA NUOVA - Di notte li avrebbero svegliati facendo cadere a terra oggetti pesanti, all'improvviso. Stessa musica per il riposino pomeridiano, diventato impossibile. Sotto le finestre dalla loro abitazione avrebbero lasciato gli escrementi dei due cani di grossa taglia che avevano e che tenevano in un cortile su cui si affacciava proprio il loro appartamento. Per tutto il giorno sarebbero stati costretti a sentire una puzza nauseabonda. Poi sono arrivate anche le telecamere, ruotanti, a togliere la privacy perché puntavano proprio dentro casa loro. A vivere tutto questo è stata una coppia di anziani, lui 84 anni, lei 79, debilitati e invalidi. Stando ad una denuncia fatta al Commissariato di polizia di Jesi, che risale a novembre del 2022, sarebbero stati i vicini di casa, una coppia molto più giovane, a perseguitare i due nonnini per dieci lunghi anni, dal 2012 al 2022. La giudice Francesca De Palma oggi ha rinviato a giudizio i vicini rumorosi e poco gentili, si tratta di uno jesino di 44 anni e della sua compagna di 43 anni, albanese. Andranno a processo per stalking con l'apertura del dibattimento già fissata per il prossimo 21 novembre. Sono difesi dall'avvocato Daniele Gambelli e respingono le accuse. La coppia di anziani si è costituita parte civile con l'avvocato Marco Fioretti.

I problemi nella palazzina sarebbero iniziati nel 2012, con l'arrivo della coppia giovane che abitava proprio sopra casa degli anziani. Per un periodo ha gestito anche una pizzeria, al piano terra dell'immobile, creando disturbo con uno scarico dei fumi del locale perché dava proprio sulla camera degli anziani. Diverse le situazioni in cui moglie e marito anziani avrebbero subito i cattivi comportamenti della coppia più giovane. Oltre ai rumori molesti i vicini avevano preso due cani di grossa taglia, lasciati per la maggior parte del tempo nel cortile su cui davano le finestre degli altri due, costretti a sentire cattivo odore e vedere gli escrementi degli animali che non venivano tolti. Quando hanno protestato sarebbero stati minacciati così: «State zitti, la jer.. è per voi». L'anziana, con il perdurare del mancato sonno e tutto il resto, è dovuta ricorrere anche ad una visita psichiatrica e a prendere ansiolitici perché le era stato diagnosticato un disturbo da stress prolungato e permanente. Un giorno, sentendo dolore al torace, per uno stato di agitazione che gli avrebbe indotto il comportamento dei vicini, è andata anche in pronto soccorso. Per giorni avrebbe avuto mal di testa e crisi di pianto.