Spacca l’auto di una ragazza incinta: arrestato per stalking

CERRETO D’ESI - Non si rassegnava alla fine della storia d’amore e così avrebbe iniziato a perseguitare la ex, una 20enne. Gli episodi non sono finiti nemmeno ora che la giovane è incinta. L’ex fidanzato, italiano, 20 anni anche lui, è arrivato a danneggiarle l’automobile, spaventandola a morte. La vittima ha denunciato tutto ai carabinieri e i militari, guidati dal capitano Marcucci, hanno tratto in arresto il responsabile per il reato di stalking e per danneggiamento aggravato della vettura. Con condotte reiterate e consistite nell'effettuare appostamenti a case e nei luoghi frequentati dalla parte offesa, il 20enne avrebbe minacciato e molestato la ragazza con la quale aveva avuto una relazione sentimentale. Nemmeno vederla con il pancione l’hanno fermato, cagionandole un perdurante grave stato di ansia nonché un fondato timore per l'incolumità propria, del nascituro e dei prossimi congiunti. A seguito dei racconti della donna e delle immediate attività di riscontro, è stata informata la Procura e chiesto l’arresto per il 20enne, finito ai domiciliari. Lo stesso ha anche il divieto di comunicazione con la vittima.