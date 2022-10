JESI - Passano accanto alle auto in sosta, si divertono a rompere gli specchietti. E’ accaduto in via Contadini, a Jesi, sabato sera. Cinque sono state le auto danneggiate, con alcuni proprietari che hanno segnalato tutto sui social. I casi, riportati dal Corriere Adriatico, sono stati denunciati a i carabinieri.