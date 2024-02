Sorpreso mentre spaccia: pusher denunciato. Nascondeva le dosi nei fazzoletti da naso

FALCONARA- Uno è stato sorpreso a spacciare hashish, un altro ha violato il Daspo Urbano e un altro ancora ha violato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza: tre persone nei guai. Nel corso di un servizio di controllo del territorio effettuato a Castelferretti, i carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima hanno notato due persone confabulare tra di loro, un 28enne e un 40enne, sorprendendo quest’ultimo mentre cedeva sei dosi di hashish al giovane. Lo stupefacente era nascosto all’interno di un pacchetto di fazzolettini. Il quarantenne, già noto alle forze dell’ordine, è stato perquisito e i carabinieri hanno rinvenuto altre due dosi di hashish ed un bilancino di precisione. La sostanza stupefacente, circa 7,5 grammi, e la strumentazione sono stati sequestrati, il 40enne denunciato e l’acquirente segnalato alla Prefettura come assuntore.

Inoltre, nell’ambito dei servizi finalizzati a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, con particolare riferimento nelle zone della stazione ferroviaria e del centro, i carabinieri hanno sorpreso, per ben due volte nel giro di quarantotto ore, un ventottenne del posto colpito da Daspo Urbano, intento a violare il divieto di accesso nelle aree urbane del centro abitato. Il giovane è stato denunciato. Infine, un quarantatreenne di Falconara è stato denunciato per aver violato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza a cui era sottoposto. L’uomo ha disatteso per ben 8 volte nel giro di un mese alcune prescrizioni impostegli dall’Autorità Giudiziaria, frequentando persone controindicate, omettendo di presentarsi presso l’Autorità di Pubblica Sicurezza e non rimanendo nella propria abitazione in orario notturno.