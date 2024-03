Colto da un malore mentre lavora in uno yacht in costruzione: personale medico a bordo

ANCONA - Momenti di paura questa mattina all'interno di uno yacht in costruzione presso il cantiere di Ferretti Group, al porto di Ancona. Un dipendente dell'azienda, di 43 anni, è stato colto da un malore mentre si trovava a prua dello scafo. Sul posto sono dovuti intervenire gli operatori della Croce Rossa di Ancona che si sono calati all'interno dello yacht ed hanno presto soccorso al 43enne. E' successo nella tarda mattinata di oggi. L'uomo è stato poi trasportato in ospedale per accertamenti ma non sarebbe in pericolo di vita.