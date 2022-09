«Venite, c'è un ragazzo morto all'ingresso della Mole», i soccorritori trovano un 27enne a terra: era soltanto ubriaco

ANCONA - Attimi di paura nel pomeriggio di oggi all'ingresso della Mole Vanvitelliana. I soccorsi sono stati allertati da alcuni passanti che hanno chiamato il 118 raccontando di un ragazzo a terra proprio davanti la Mole. Per alcuni di loro il giovane era addirittura deceduto.

Sul posto soo intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona che hanno trovato un 27enne somalo a terra, privo di sensi. Per fortuna però il ragazzo non era morto ma soltanto ubriaco. Quando i soccorritori lo hanno svegliato lui ha iniziato ad agitarsi e per questo è stato necessario l'intervento della polizia. Il 27enne è stato poi trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.