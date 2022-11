Il sottopasso è allagato, furgone rimane bloccato e viene sommerso dall'acqua: dentro ci sono 4 persone

FERMO - Un minibus con all'interno 4 persone è rimasto bloccato nella notte in un sottopasso di Lido San Tommaso. L'acqua ha raggiunto rapidamente l'abitacolo e gli occupanti sono stati costretti a rifugiarsi sul tetto del mezzo ed aspettare l'arrivo dei soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area e messo in salvo i 4 occupanti. Infine i pompieri hanno estratto il minibus dall'acqua. Per gli automobilisti soltanto un grande spavento ma nessuna conseguenza fisica.