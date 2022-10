Donna cade in chiesa, arrivano i soccorsi ed un uomo viene colto da un infarto

ANCONA - Doppio intervento questa mattina da parte degli operatori della Croce Gialla di Ancona che sono dovuti intervenire presso la chiesa di San Domenico.

Il primo soccorso è stato effettuato davanti la porta d'ingresso, dove una donna di 74 è caduta, rovinando sull'asfalto. La donna ha riportato una brutta ferita al volto e per lei è stato necessario il trasporto in ospedale. Nel frattempo, questa volta all'interno della chiesa, un uomo di 84 anni è stato colto da un improvviso malore. L'anziano si è accasciato a terra a causa, probabilmente, di un attacco cardiaco. La Croce Gialla di Ancona l'ha trasportato d'urgenza all'Inrca di Ancona. E' grave. La donna, per fortuna, non è in pericolo di vita.