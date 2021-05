Giovane papà trovato morto in appartamento, inutili i soccorsi: aveva 46 anni

Sirolo sotto choc: è morto a soli 46 anni Alessandro Mengani, papà di una bambina di 9 anni. Lo hanno trovato privo di sensi in un appartamento a Marcelli. I soccorsi sono intervenuti immediatamente ma per lui non c’è stato nulla da fare. Era già privo di vita. La notizia ha gettato nello sconforto la piccola comunità.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che stanno indagando per capire le cause della morte e se possa esserci un eventuale collegamento tra il decesso e l’acquisto di alcune siringhe comprate in una farmacia ieri mattina mentre era in compagnia di un'altra persona. Al momento tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti. Il 46enne era conosciuto per il suo animo sensibile, veniva da una famiglia conosciuta per le attività che gestiva nel settore turistico. Era cresciuto nella casa della nonna dove aveva la residenza. Sua figlia, invece, vive con la mamma fuori regione.