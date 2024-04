Si è spenta Silvia Moroni, la 46enne maestra di Sassoferrato: la sua storia aveva toccato i cuori dell'intera regione

SASSOFERRATO – La sua storia aveva toccato i cuori di tantissime persone. La malattia contro cui lottava, l'appello e la raccolta fondi lanciata dal marito Alessandro online tramite GoFundMe per tentare la via delle cure sperimentali ed una battaglia contro quel melanoma aggressivo combattuto con coraggio e determinazione. Ma questa corsa contro il tempo ha avuto un epilogo straziante: Silvia Moroni si è infatti spenta martedì a Cremona, dove era stata ricoverata dopo l’aggravarsi delle sue condizioni. La notizia ha gettato nello sconforto tutta la comunità di Sassoferrato ma anche moltissimi marchigiani che, particolarmente colpiti dalla vicenda, avevano fornito il loro sostegno confidando in quella svolta positiva che un nuovo tipo di cure avrebbe potuto dare e accendere così un barlume di speranza.

Erano arrivate oltre 1700 donazioni, per un totale di quasi 100mila euro: una cifra che sarebbe servita per rivolgersi a centri specializzati all’estero come il Sheba medical Center in Israele e con il Brigham and Women's hospital di Boston. «Il calvario era iniziato nel 2013 - racconta il marito Alessandro - quando un’incorretta diagnosi dermatologica ha fatto ritardare di ben 5 mesi l’asportazione di un melanoma maligno raro e particolarmente aggressivo. Nonostante numerose metastasi, siamo riusciti tramite terapie su terapie ad arrivare ad oggi, ma negli ultimi mesi il melanoma è tornato più aggressivo che mai e l’intervento chirurgico alle metastasi cerebrali che avrebbe potuto essere migliorativo a novembre 2023, presso l’ospedale Torrette di Ancona, non ha dato i risultati sperati».

Silvia, 46 anni, era maestra e mamma di due figli. I funerali si svolgeranno domani, venerdì 12 aprile, alle 15.30 nella cattedrale di San Venanzio a Fabriano. Il feretro sarà poi tumulato all’interno del cimitero urbano di Sassoferrato.