Travolta mentre attraversa la strada, paura per una bambina di 11 anni

SENIGALLIA - Una bambina di 11 anni è stata investita in via Podesti mentre attraversava la strada. E' successo nella notte tra sabato e domenica e la piccola è finita in ospedale.

L'incidente è avvenuta all'altezza del Ponterosso e sul posto sono intervenuti carabinieri e operatori del 118. La piccola è stata presa in cura dai sanitari e trasportata all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona con un codice rosso. Per fortuna è sempre rimasta cosciente e non è in pericolo di vita. Alla guida dell'auto una donna di circa 50 anni. Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica dell'investimento.