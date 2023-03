Giro di vite contro gli ubriachi alla guida, controlli nel weekend: scattano multe e patenti ritirate

SENIGALLIA - Sono proseguiti nel fine settimana i controlli dei carabinieri per prevenire le condotte pericolose alla guida. Nel corso dei servizi i militari hanno individuato due persone che guidavano sotto l’effetto di bevande alcoliche. Una è un uomo di 46 anni, residente a Senigallia, controllato ieri sera in pieno centro mentre era alla guida della sua autovettura. Sottoposto a testo alcolemico è risultato positivo con un tasso di 1,05 g/L: è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, con patente ritirata.

Inoltre ieri pomeriggio è stata controllata un'auto condotta da una 26enne di Bologna. Anche lei ha evidenziato sintomi che hanno insospettito i militari ed è stata sottoposta a test con etilometro, che ha rilevato un tasso di 0,85 g/L. Per la giovane è scattata solo la sanzione amministrativa, ovvero la multa di 500 euro con ritiro della patente. Infine sono state elevate 6 sanzioni al codice della strada per altre violazioni commesse da altrettanti automobilisti.