Istituti scolastici presi di mira dai ladri: furto alle "Rodari", banditi anche in una scuola materna

SENIGALLIA – Gli istituti scolastici della città presi di mira dai ladri nella giornata di ieri. E’ stato infatti segnalato un furto presso la scuola “Rodari”: dopo essere entrati all’ingresso del plesso scolastico, i banditi hanno forzato due due distributori automatici di bevande ed alimenti riuscendo ad impossessarsi dell’incasso.

Un tentativo analogo è stato fatto anche alla Scuola Materna “Arcobaleno”: per cercare di introdursi all’interno dei locali è stato rotto un vetro della porta finestra, ma in questo caso i ladri non sono riusciti ad entrare.