"Il giardino fiorito", la scuola d'infanzia di Belvedere Ostrense riapre le porte

BELVEDERE OSTRENSE - La scuola dell’infanzia “Il giardino fiorito” torna a disposizione di tutti i bambini per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, nonostante i gravi ritardi causati dal Coronavirus.

I lavori effettuati per un ammontare di poco superiore a 230mila euro, totalmente finanziati dal Ministero dell’Istruzione, hanno riguardato la realizzazione dell’impianto di riscaldamento a pavimento, la realizzazione dei controsoffitti, l’installazione degli infissi a taglio termico, la realizzazione del cappotto esterno nonché l’installazione di un impianto fotovoltaico ed un impianto solare termico per la produzione dell’acqua calda sanitaria. «Un sincero ringraziamento - si legge in una nota del Comune - da parte di tutta l’amministrazione comunale va al nostro ufficio tecnico, al direttore dei lavori Carlo Cingolani e alla ditta Crea Costruzioni srl per la sinergia e per l’impegno dimostrato».