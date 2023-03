Sullo scooter con patente scaduta, senza assicurazione e con targa rubata: maxi multa e denuncia

SENIGALLIA - Controlli del fine settimana, i carabinieri hanno impiegato 13 militari della compagnia di Senigallia con 2 unità cinofile del nucleo cinofili di Pesaro. Sono stati rinvenuti piccoli quantitativi di stupefacente, abbandonati a terra, in varie zone del centro e sequestrati a carico di ignoti.

Un 30enne residente ad Ostra è stato invece denunciato per ricettazione. E' stato controllato mentre viaggiava in compagnia di un amico a bordo di uno scooter sul lungomare di Marzocca, ma con la patente scaduta e mai rinnovata. Inoltre, il motorino era senza assicurazione e senza documento di circolazione. La targa è risultata rubata nel 2019 a Senigallia e dè scattata proprio da qui la denuncia per ricettazione. Accertamenti in corso sulla provenienza del veicolo. L'uomo è stato multato per 4000 euro.