Ricerche in mare per tutta la sera, ma i due erano già a casa: «Stiamo bene»

PORTO RECANATI - Dispersi in mare, allarme rientrato già nella serata di ieri. I due 70enni di San Severino erano stati visti nuotare da un altro bagnante, uno di loro era stato segnalato in difficoltà. Una volta persi di vista, il bagnante ha chiamato i soccorsi. Le ricerche di Capitaneria e vigili del fuoco sono andate avanti fino alle 20 quando sono stati loro stessi a mettersi in contatto con i ricercatori dicendo di stare bene.