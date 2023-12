Scomparsa Andreea, proseguono le ricerche. La mamma disperata lancia l'ennesimo appello

MONTECAROTTO- Non si dà pace Georgeta, la mamma di Andreea Rabciuc, la giovane romena scomparsa un anno e mezzo fa dalle campagne di Montecarotto. L’8 dicembre la ragazza avrebbe compiuto 29 anni e questo, per la donna, è stato il secondo compleanno senza la figlia. Georgeta non si arrende e ancora una volta lancia un appello a quanti “sanno” di farsi avanti e raccontare la verità. Era il 12 marzo 2022 quando Andreaa è stata vista per l’ultima volta. Aveva trascorso la serata nella roulette di un casolare nelle campagne di Montecarotto con il fidanzato Simone Gresti, un’amica e il proprietario. Dopo l’ennesimo litigio con il fidanzato, la giovane si era allontanata lungo la montecarottese a piedi e senza cellulare, facendo perdere ogni traccia. Le ricerche da parte degli inquirenti continuano senza sosta. Ad oggi, Simone Gresti è l'unico indagato per sequestro di persona e spaccio.