Prima lo schianto poi l'auto si ribalta e finisce fuori strada: paura per gli automobilisti

OSIMO - Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi per alcuni automobilisti che stavano viaggiando lungo via Fratte, ad Osimo. Per cause in fase di accertamento un'auto si è schiantata contro un furgoncino. E' successo alle 13:45.

L'automobile dopo l'impatto è schizzata al lato della carreggiata e si è ribaltata. Per fortuna conducente e passeggeri sono riusciti autonomamente ad uscire dall'abitacolo. Per loro soltanto un grande spavento ma nessuna grave conseguenza. Sul posto i vigili del fuoco e gli operatori della Croce Rossa. I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 13:45 circa in via Fratte ad Osimo per un incidente stradale con due auto coinvolte una delle quali si è ribaltata. All’arrivo della squadra VVF le persone erano già all’esterno delle proprie auto, quindi si è proceduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.