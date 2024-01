La lite in casa degenera: volano schiaffi tra due donne

ANCONA- Alzano un po’ troppo il gomito e una serata tra amici finisce a schiaffi. Ieri sera, i poliziotti sono intervenuti in un appartamento in via Giordano Bruno a seguito della segnalazione di una lite. Giunti sul posto, sono stati avvicinati da un uomo, un 33enne di origini moldave, e da una donna, 45 anni di origine rumena, mentre uscivano da un portone. I due, visibilmente alterati dall'abuso di alcol, hanno raccontato in maniera confusionaria quanto successo poco prima. La 45enne, che ha allertato la polizia, ha riferito di aver litigato con un’altra donna che si trovava in casa insieme ad altri due uomini, tutti di origine moldava e rumena. Ieri sera i cinque si erano ritrovati per trascorrere insieme la serata.

Raggiunta l’abitazione, i poliziotti hanno identificato tutti i presenti. La donna con la quale la 45enne aveva litigato ha riferito di aver discusso con la sua connazionale. La lite è poi degenerata, passando alle vie di fatto. La donna è stata schiaffeggiata dalla 45enne e per separarle è stato necessario l'intervento di uno dei presenti. Dai controlli è emersa a carico di quest'ultima una nota di rintraccio e, per questo, è stata condotta in questura per le formalità del caso. Infine, i poliziotti hanno allertato il personale medico per eventuali cure.