Se ne va "l'ultimo pescatore del Passetto": è morto Sauro Marinelli, volto storico delle grotte

Ancona perde uno dei suoi volti storici. E’ morto, ieri a Torrette, Sauro Marinelli, conosciuto da anconetani come “l’ultimo pescatore” del Passetto. La malattia non gli ha lasciato scampo, aveva 74 anni.

La sua vita era il mare. Sauro si alzava all’alba e pescava in barca da quando aveva 5 anni. Aveva partecipato al documentario "Grottaroli" di Cecilia Pignocchi (2021). Quando prestò servizio in marina salvò tre vite in mare, alle Bocche di Bonifacio, impresa per cui fu decorato al Valore Militare con una medaglia di bronzo. Funerali lunedì, alle 11:20 al Sacro Cuore di via Maratta.