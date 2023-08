Questa mattina dopo lunga malattia è venuta a mancare la dottoressa Francesca Pasqualini, Direttore Medico della Unità Operativa Screening dell’AST Ancona. Grande professionista, ha saputo coniugare in questi anni il suo amore per la prevenzione con competenze e conoscenze scientifiche raggiungendo elevati risultati per l’adesione allo screening, le diagnosi precoci di tumori e migliori terapie e qualità.

Francesca Pasqualini è stata anche coordinatrice dell’attività di screening per tutta la Regione Marche. Oltre alla sua professione, la dottoressa ha curato con dedizione e amore la sua famiglia, il marito Paolo Ottaviani, dirigente veterinario della AST Ancona, e i figli Ilaria e Luca ai quali tutti i colleghi di Francesca rivolgono le loro più sentite condoglianze. La salma si trova presso la sala del commiato via 1° maggio, a Sirolo e sarà possibile darle l'ultimo saluto, domani giovedì 3 agosto dalle ore 10 alle ore 18,30.