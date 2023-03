«Con questa faccia sorniona vi saluto e ringrazio tutti»: si è spenta Rosita, signora del gelato artigianale

MONTEMARCIANO - Addio alla signora del gelato artigianale, Rosita Gherlantini è morta all'età di 92 anni. Da un semplice bar, Rosita ha creato "Il gelato di Rosita", punto di riferimento in città e non solo. Mirco Sbriscia, suo nipote, ha allargato l'attività con la sede di Chiaravalle. E' stato lui ad annunciare la scomparsa della zia tramite Facebook, in un post come se a parlare fosse lei stessa: "Con questa fotografia, con questa faccia sorniona saluto e ringrazio tutti, dicendo semplicemente "bona"». Tanti i messaggi di cordoglio arrivati da amici e clienti, storici e non, via social.