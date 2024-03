Violenta rissa tra ragazzi in pieno centro, uno di loro finisce in ospedale

ANCONA - Rissa notturna al Viale della Vittoria, a darsele sono state un gruppo di ragazzini di età compresa tra i 18 e i 20 anni. Ad avere la peggio è stato un giovane, portato in ospedale dalla Croce Rossa dopo aver ricevuto un pugno sul volto. Sul posto sono intervenute anche alcune pattuglie della polizia e una dei carabinieri. Il giovane non è in gravi condizioni.