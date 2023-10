Maxi rissa in casa, quattro feriti: portati in ospedali diversi per evitare il seguito

ANCONA - Maxi rissa in un appartamento di via Urbino nel tardo pomeriggio. Coinvolti quattro cittadini extracomunitari. Oltre alle botte, sarebbero volati anche colpi di bastone. Sul posto carabinieri e Croce Gialla. I feriti sono stati portati in ospedali diversi: due a Torrette e gli altri due a Osimo per evitare possibili successivi contatti tra le parti.