Appuntamento via social per la maxi rissa alla stazione: 40 minorenni coinvolti

FILOTTRANO - Appuntamento via social tra 40 minorenni alla stazione di bus di Filottrano per darsele di santa ragione. A sedare la mega rissa sono stati i carabinieri, intervenuti sul posto con tre pattuglie. Si tratta di ragazzini italiani e stranieri, che sabato scroso si sono picchiati senza un motivo chiaro. Indagano le forze dell'ordine. La certezza è che nessuno ha avuto bisogno delle cure del pronto soccorso.

All'arrivo dei militari, chiamati da alcuni testimoni, i ragazzi si sono dileguati. Secondo altri cittadini, il gruppo o una parte di esso avrebbe creato anche caos in centro usando toni aggressivi con i passanti e reclamando parcheggi dove la sosta è vietata. Si tratta del primo episodio del genere a Filottrano, mentre un caso simile era stato registrato circa un mese fa a Falconara Marittima, quando un centinaio di adolescenti si erano radunati in piazza, a quanto sembra per un regolamento di conti.