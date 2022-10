Ruba uno scooter e lo guida senza aver mai preso la patente: denunciato e multato

ANCONA – Non solo avrebbe rubato uno scooter ma poi lo avrebbe anche guidato, senza avere mai preso la patente e portando un passeggero dietro. Il fenomeno è stato preso dalla polizia, ieri pomeriggio. Alla centrale è arrivata una telefonata da parte di un ragazzo che sosteneva di aver riconosciuto, a Monte Dago, il motorino che gli era stato rubato giorni prima. Il mezzo era parcheggiato sulla strada. Mentre la pattuglia raggiungeva la zona è arrivata un'altra chiamata del ragazzo che aveva visto due persone salire sullo scooter e dirigersi verso il Pinocchio. I poliziotti sono riusciti a raggiungere il ciclomotore e far fermare i due che erano sul sellino. Gli agenti li hanno identificati: alla guida c'era un 19enne ungherese, dietro un 23enne italiano. Da accertamenti è risultato che in effetti il motorino in questione, che appariva palesemente riverniciato manualmente con un colore nero così come anche uno dei due caschi, era effettivamente oggetto di furto.

Durante le fasi del controllo è arrivato anche il proprietario del mezzo rubato che ha riconosciuto il suo scooter e anche il casco anche se avevano cambiato colore. Sotto il sellino sono stati trovati due cacciaviti. All'interno di un cappellino c'era un barattolo bianco in plastica che conteneva 1,27 grammi di hashish. Era del 23enne italiano. Cacciaviti e motorino sono stati sequestrati. Il conducente è stato denunciato per ricettazione e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Il 23enne è stato sanzionato per la droga. Inoltre, poiché dagli accertamenti fatti è emerso che il giovane ungherese non aveva mai conseguito la patente di guida, è stata elevata a suo carico la relativa contestazione amministrativa prevista dal codice della strada.