Rapina choc al supermercato, pugno in pieno volto al titolare: banditi in fuga

ANCONA - Rapina nel pomeriggio di ieri presso il Supermarket "Sí con te" di via Sparapani. Secondo quanto accertato dagli agenti della Polizia di Stato i banditi sarebbero entrati nel negozio colpendo con un pugno in volto il titolare.

Quest'ultimo ha riferito ai poliziotti che insieme all'aggressore c'era una donna ed un neonato in un passeggino e che i rapinatori erano riuscita a fuggire facendo perdere le proprie tracce.

Il colpo è stato messo a segno prendendo la merce dagli scaffali per poi nasconderla in una borsa tenuta sotto al passeggino. Una volta scoperto però, invece che pagare la merce, il 19enne ha sferrato un pugno in pieno volto al titolare. La loro fuga è durata poco tempo visto che la polizia è subito riuscita ad intercettarli. Il loro bambino, di circa 7 mesi, si trovava nel passeggino. Riconsegnata la refurtiva ai proprietari, gli agenti hanno deciso di perquisire l'abitazione della coppia trovando 5 piante di marijuana, poi sequestrate. Questa mattina i due soggetti, già conosciuti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati e per l'uomo è stata disposta la misura dei domiciliari con braccialetto elettronico. La donna invece avrà l'obbligo di dimora e presentazione alla Polizia Giudiziaria.