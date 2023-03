Furti in appartamento e falsificazioni di carte di credito, scatta la "Sorveglianza Speciale" per un 27enne

ANCONA - Il tribunale di Ancona ha accolto la proposta di Sorveglianza Speciale nei confronti di un 27enne pugliese, già conosciuto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e la persona. Il giovane già nel 2016 era stato denunciato per il reato di minacce.

Nel corso degli anni è stato protagonista di un'escalation di reati soprattutto contro il patrimonio, come furti in abitazione, porto d’armi, illecito utilizzo e falsificazioni di carte di pagamento, in violazione anche di altre misure di prevenzione e compimento di reati predatori. Il suo comportamento ha messo in concreto pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica generando un grave allarme sociale, considerate l'alto numero di violazioni. Per tanto il Tribunale di Ancona, Sezione Misure di Prevenzione, ha ritenuto sussistenti gli elementi di pericolosità sociale dettagliati nella proposta di applicazione del Questore di Ancona, ritenendo ragionevole formulare un giudizio da cui emerge l’elevata probabilità che lo stesso commetta in futuro ulteriori delitti della stessa specie caratterizzati dalla natura di reati da profitto, nonché dall’idoneità a porre in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica e tali da produrre grave allarme sociale.