Travolto davanti alla fermata del bus, il ferito ha 25 anni ed è grave: ad investirlo un 72enne

ANCONA - Investimento davanti alla fermata del bus, grave un ragazzo. Si tratta di un russo di 25 anni e non di una donna come era emerso nell’immediatezza dell’incidente. E' successo poco dopo le 20, lungo la via Flaminia, nel quartiere di Torrette. Il giovane si trovava davanti alla stazione ferroviaria, poco distante dall'incrocio con via Conca. Ad investirlo è stato un 72enne che non lo avrebbe visto. Sul posto il 118 che ha soccorso il ferito portandolo in ospedale con un codice di massima gravità. E' in prognosi riservata.

Disagi per il traffico nella zona. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Ancona.