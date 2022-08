Sdraiati di notte in strada, aspettano l’auto che passa e si rialzano all’ultimo istante utile: l’ultima follia dei ragazzi

LORETO - Si sdraiano a terra, aspettano che arrivi un’auto per rialzarsi e scasarsi all’ultimo secondo utile. E’ l’ennesima follia di alcuni giovani. Un gruppo di ragazzi è stato sorpreso a praticare questa pazzia all’alba di mercoledì scorso lungo via Trieste, a Loreto.

Il caso è stato segnalato sui social da Paola, una residente, che nel post-sfogo sul gruppo “So de Lureto e nun me sta be’” ha raccontato quanto accaduto: «Volevo fare un appello ai genitori di quei ragazzini che stamattina fino le 4 passate erano al parco in via Trieste e lungo viale Ungheria. Ragazzi, che però dall’altezza non mi sembravano tanto piccoli- scrive la donna- non ci lamentiamo se succedono le disgrazie e noi genitori ci andiamo di mezzo. Stavano buttati x terra in mezzo alla strada a fare i cretini. Se passava una macchina non oso immaginare cosa poteva succedere».