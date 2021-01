L’appello di Avis Montemarciano per una nuova ambulanza contro il Covid

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Gentilissimi i volontari della Pubblica Assistenza Avis di Montemarciano sono stati gli angeli custodi del territorio fin dall’inizio della pandemia di Covid-19, garantendo trasporti in ambulanza veloci e sicuri. Oggi, però, serve con urgenza un’ambulanza attrezzata in modo da garantire un elevato livello di sicurezza contro il rischio di contagio durante il trasporto. Per questo motivo i volontari della Pubblica Assistenza Avis di Montemarciano hanno attivato su Rete del Dono la campagna di raccolta fondi per invitare la cittadinanza a “diventare un angelo”, contribuendo all’acquisto della nuova ambulanza con una donazione a questo link: https://www.retedeldono.it/it/progetti/p.a.-avis/diventa-il-mio-angelo Rete del Dono è la piattaforma di crowdfunding leader per la raccolta di donazioni online a favore di progetti d'utilità sociale ideati e gestiti da organizzazioni non profit (ONP).

Elena Inversetti Digital PR Rete del Dono

