Choc in questura: un giovane poliziotto si è tolto la vita

ANCONA - Choc in questura. Un poliziotto si è suicidato oggi pomeriggio. Sul posto è intervenuta l'automedica e la Croce Rossa di Ancona ma per il giovane agente non c'è stato nulla da fare.

Poco fa è arrivato il messaggio di cordoglio da parte dei colleghi di via Gervasoni: «Da parte nostra - scrivono - un grande dolore e bisogno di rispetto per i familiari».

Servizio in aggiornamento